Progressistas endurecem e  negam apoio a Socorro Neri

No Acre, as paredes escutam e falam. Principalmente, quando se trata de uma reunião política com o carimbo de “fechada”, como a acontecida nos PROGRESSISTAS, em que estavam todas as instâncias partidárias, e o governador Gladson Cameli. Foi a primeira grande discussão sobre a sucessão municipal, na capital. Segundo a fonte do BLOG, que estava no encontro, de forma democrática, o governador ouviu as razões de cada dirigente, e em nenhum momento fez qualquer imposição. O momento mais duro e tenso ficou por conta da fala do ex-deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), rechaçando um possível apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB) pela sigla. “Não apoio essa mulher (Socorro). Você, Gladson, me incumbiu de lhe convidar para se filiar no nosso partido, falei com ela, ficou de dar uma resposta imediata e não deu. Por acaso a encontrei e perguntei sobre a resposta, e ela me disse que ia ficar no PSB, porque não confiava em você. E ainda assim quer que seja a nossa candidata? Não conte comigo, Gladson”, disparou Bestene. Cameli só escutou. Em nome da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), falou o presidente do diretório municipal, Pastor Reginaldo, reafirmou que há um consenso na sigla em torno da candidatura à PMRB do ex-prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). A fonte que passou a informação ao BLOG elogiou a posição do governador em respeitar o posicionamento de cada orador a favor da candidatura própria. Ficou decidido ao final, que uma nova reunião será marcada, desta feita com a presença do Tião Bocalom. Outra posição tirada no encontro foi que qualquer decisão que for tomada como definitiva tem de ouvir o senador Sérgio Petecão (PSD), que foi incumbido pelo governador de fazer uma articulação política para a escolha de uma candidatura própria do PROGRESSISTAS para a prefeitura da capital. Foi uma reunião respeitosa, feita com muita maturidade. E serviu para o Gladson ouvir seu partido.

FRASE DO VELHO KALUME

O ex-senador Jorge Kalume costumava citar uma frase de que, numa reunião se entra com nuvens pesadas e pode se sair sob um céu de brigadeiro. Bem a calhar esta frase para a reunião dos PROGRESSISTAS.

QUESTÃO FECHADA

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG estar tranquilo quanto ao desfecho da história e não vê possibilidade de ser desfeita a chapa Bocalom-Marfisa, pelo fato de já ter sido sacramentada pela presidência nacional dos PROGRESSISTAS. É página virada para mim, disse.

O GLADSON VEM COM A GENTE

Otimista, o senador Sérgio Petecão (PSD) soltou a frase acima, sobre a posição governador Gladson na eleição deste ano.

COMO MAGISTRADO

O que mais chamou atenção foi a posição de magistrado exercida pelo governador Gladson.

COMO DIRIA O FILÓSOFO DO ABUNÃ

Em uma das inserções do BLOG na semana passada já alertei que o cenário das composições políticas para a eleição municipal deste ano está longe de ser formado e que, reviravoltas podem acontecer até as convenções municipais. Como já dizia o saudoso filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, Luiz Pereira de Lima: “A política é dinâmica”.

SEM PRESSA

O vice-governador Major Rocha (PSDB) tem dito com quem conversa que o seu partido não tem pressa em indicar o vice da chapa do candidato à PMRB, Minoru Kinpara, quer ver primeiro a configuração do quadro das alianças. As convenções serão abertas 31 de agosto.

É O CHAMADO MELÉ

O senador Sérgio Petecão (PSD) está como melé neste jogo de cartas confuso: para onde pender levará um partido com uma chapa de vereadores forte e o seu prestígio eleitoral. Sem falar que pode tomar a decisão que bem entender, por ter seis anos de mandato no Senado.

O ÚNICO PARA O QUAL ABRE

Sobre 2022, o senador Sérgio Petecão (PSD) tem dito que a única hipótese de não ser candidato a governador é o Gladson Cameli disputando a reeleição. Fora isso, vai enfrentar qualquer adversário. Acha um direito do Gladson em tentar um novo mandato, enfatiza.

OU RECUAM OU PAGAM O PREÇO

O MP deixou claro aos prefeitos que burlaram o decreto do governo que cria normas, para evitar o aumento do número de casos da Covid-19: ou voltam atrás ou responderão ações judiciais. O bom senso recomenda que revoguem suas decisões de abrir os templos religiosos.

NÃO DEVIAM TER CHAMADO

A política tem os seus momentos cruéis. Se era para não levar a sério a candidatura do advogado Luziel Carvalho (SD) a prefeito Rio Branco, a direção do SOLIDARIEDADE não devia ter lhe incentivado. Deve ter feito gastos, sem falar no desgaste natural, estava em campanha.

A BRIGA É NO VIZINHO

A prefeita Socorro Neri tem agido como uma política madura nesta questão de ser ou não apoiada pelo governador Gladson Cameli e passar longe dessa confusão do PROGRESSISTAS. Essa é uma briga de vizinho e que não lhe diz respeito. Eles que têm que se entender.

AÇÕES NOS BAIRROS

Enquanto a situação não se resolver, a Socorro vai deslanchando a sua administração com várias frentes de asfaltamento de ruas nos bairros da cidade. O Shopping Popular e as obras viárias no seu entorno vão dar uma grande visibilidade ao seu mandato. Ou tendo ou não o apoio do governador, ela é uma candidata que deve ser vista com respeito dentro da disputa.

ESTRATÉGIA AMADORA

O deputado Roberto Duarte (MDB) – não foi por falta de aviso do senador Márcio Bittar (MDB) – teve um péssimo orientador político. Seu mentor foi de um amadorismo gritante ao pensar que, atacando o governo do Gladson o forçaria lhe apoiar para a prefeitura. O outro erro foi fazer dobradinha com os deputados do PT e PCdoB, na ALEAC. Nenhum lado lhe apoiará.

INÊS É MORTA

Na bica da eleição defender que o MDB apoie a reeleição do governador Gladson Cameli não vai consertar a ratada política que cometeu. Roberto Duarte, agora, Inês é morta!

DATA-CONTROL

O confiável instituto de pesquisas DATA-CONTROL se prepara começar a pesquisar a partir da próxima semana os quadros de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, para a prefeitura. Com a saturação de duas pesquisas recentes na capital, deveria iniciar pelo Juruá. É uma opinião.

DESDE QUE APRESENTE PROVAS

Para não virar denuncismo pelo denuncismo a direção do PT deveria se cercar de provas antes de levantar suspeitas sobre a aplicação de verbas no INTO e no Hospital de Campanha da capital, obras que evitaram a saturação de vagas no sistema de saúde. Mas, o MP é para isso.

NÃO HÁ COMO ABRIR

Por mais que os dados mostrem uma tendência de queda, a capital estando na faixa vermelha da contaminação pela Covid-19, não há como liberar todas as atividades comerciais.

RECLAMAÇÃO PERTINENTE

A PM está nas ruas e tirando marginais de circulação apreendendo drogas, enfim, está ativa na pandemia. Mas deveria ter mais atenção para o calçadão dos camelôs, cujos estabelecimentos vêm sendo rotineiramente arrombados. Os ladrões estão fazendo a festa por aquelas bandas.

VOU DE CARONA

Sem candidatos majoritários nos dois colégios eleitorais, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o PCdoB deve ir para a festa das eleições deste ano com o vestido de puxadinho nos dois municípios.

ATÉ HOJE NÃO SABE

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), diz que até hoje não sabe por qual razão o governador Gladson Cameli brigou com ele, e não se furtaria a conversar sobre a eleição deste ano e a de 2020. Na política, adversários de hoje, costumam ser aliados de amanhã.

VAI DE BOCALOM

O presidente do diretório municipal do PTB, Dr. Jefferson, diz que o partido tem compromisso de estar na aliança montada pelo senador Sérgio Petecão (PSD), para apoiar a candidatura a prefeito do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS).

FRASE MARCANTE

“Fique quieto e todos pensarão que você é um filósofo”. Ditado latino.