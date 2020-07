Programação via web marca os 44 anos da Embrapa no Acre nesta sexta-feira (10)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) completa 44 anos de atuação no Estado do Acre nesta sexta-feira (10) e, para celebrar este percurso com colaboradores e parceiros, a empresa preparou uma programação especial.

Com o slogan “Mesmo Longe, Estamos Conectados”, presente em diversos produtos de comunicação desenvolvidos como parte das comemorações, a Unidade reafirma seu compromisso social e traduz esse momento de distanciamento físico imposto pela pandemia do coronavírus.

Na sexta-feira, as comemorações online reúnem empregados, gestores e colaboradores em geral, atores do setor produtivo, parlamentares e representantes de instituições de ensino.

O chefe-geral da Unidade, Eufran Amaral, explica que a confraternização à distância é uma forma de mostrar que a Embrapa não parou com a pandemia da Covid-19.

A Empresa ajustou sua programação para continuar trabalhando e contribuindo com a produção de alimentos e com o desenvolvimento sustentável do Acre.

As inúmeras ações nas áreas de pesquisa, transferência de tecnologias e comunicação, realizadas com o auxílio de tecnologias digitais, além da manutenção de uma equipe em sistema de revezamento para atendimento de serviços essenciais em diferentes setores mostram que a Empresa se adequou para esse momento atípico.