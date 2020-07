Presidente da Câmara e Lene divergem sobre terceirização do Shopping Popular

O presidente da Câmara de Rio Branco, Antônio Morais (PSB) disse em seu discurso nesta quinta-feira, 09, que ficou feliz com a apresentação do projeto de lei que trata da terceirização do Shopping Popular. O evento contou com participação de representante da Prefeitura, Sebrae e vereadores.

Segundo ele, a terceirização se faz necessária já que a prefeitura de Rio Branco não têm experiência para administrar um shopping dessa envergadura.

“Foi uma explanação muito boa acerca do shopping. Se não for uma empresa para gerenciar o shopping aquilo iria falir em 1 ano ou 2 anos. O Shopping vai comportar mais de 400 trabalhadores. Nos próximos dias, o PL deverá entrar na Câmara com algumas alterações e deverá ser colocado em pauta logo”, afirmou.

Já a vice-presidente da Câmara, vereadora Lene Petecão (PSD) defendeu uma discussão maior com os camelôs e solicitou uma audiência pública para escutar os trabalhadores acerca do PL.

“Ampliar essa discussão é dar oportunidade de escutar todos os camelôs acerca desse Shopping. Ainda temos tempo para discutir, sim! Tá na hora de debater isso com os camelôs e se esperamos 6 anos porque não esperar um pouco agora e ampliar a discussão?”, defendeu.