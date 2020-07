Prefeitura de Brasiléia inicia construção de quadra coberta no bairro Alberto Castro 

Na última quarta-feira (8) a prefeita Fernanda Hassem acompanhada do secretário municipal de planejamento Nevisson Tavares e do engenheiro Anderson Vidal vistoriaram a obra que está sendo realizado no bairro Alberto Castro, fruto da emenda parlamentar do deputado federal Flaviano Melo.

Os moradores serão beneficiados com a construção de uma quadra coberta destinada para atividades recreativas, práticas de esportes e lazer. A execução da obra é no valor de Quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais (R$ 585.600,00).

A prefeitura de Brasiléia segue empenhada na realização de obras de relevância que irão beneficiar a população brasileense, trazendo desenvolvimento, trafegabilidade, qualidade de vida e infraestrutura de trabalho.