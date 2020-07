Para combater a Covid-19, Socorro Neri repassa 68 respiradores para a Secretaria de Saúde do Acre

Depois de enfrentar o pior mês desde que a pandemia chegou ao Acre, já que só em junho foram registrados 6.927 casos novos e 204 mortes em 30 dias, julho começa com a esperança de que as coisas aos poucos voltem a quase normalidade. Prova disso é que a Região do Juruá deixou o nível vermelho para o laranja, o que já permite a reabertura, com restrições, de atividades que não são consideradas essenciais.

A queda no número de casos e mortes neste início de julho cria a expectativa de que os níveis definidos pelo Pacto Acre Sem Covid continuem baixando também em outras regiões do Acre para a gradual reabertura do comércio, shopping, academias, restaurantes e a possibilidade de frequentar parques públicos com a família são alguns exemplos.

Nos oito primeiros dias de julho, foram registrados 1.472 novos casos da Covid-19. Apesar de ainda ser um número considerável, a média diária é de 181,5 casos. Em comparação com junho, quando o número de casos em média por dia foi de 230,9, a redução chega a 21,39%, o que representa que quase 50 pessoas estão deixando de se infectar por dia pela doença no Acre.

As mortes também estão diminuindo. Em junho, a média diária foi de 6,8 óbitos. Nos primeiros dias de julho, aconteceram 34 mortes, o que representa uma média de 4,25 óbitos provocados pela doença. A atual média diária é 37,5% menor do que a registrada em junho.

Se for mantida essa tendência, é provável que já na próxima avaliação do comitê do Pacto Acre Sem Covid, as outras regiões do estado, principalmente Baixo e Alto Acre, consigam reduzir seus níveis que, atualmente, ainda estão no vermelho que é o mais grave de todos e que impede qualquer movimentação de reabertura do comércio.