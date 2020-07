Nascidos em abril podem sacar primeira parcela de auxílio nesta quinta-feira

Beneficiários do auxílio emergencial, contemplados no terceiro lote do benefício, podem sacar nesta quinta-feira, 9, os recursos da primeira parcela. O saque está liberado para os nascidos em abril.

O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas.

Na sexta-feira, dia 10, sacam os nascidos em maio; no sábado, 11, nascidos em junho; na segunda, 13, nascidos em julho; na terça-feira, 14, nascidos em agosto; na quarta-feira, 15, nascidos em setembro; na quinta-feira, 16, nascidos em outubro; na sexta-feira, 17, nascidos em novembro; e no sábado, 18, nascidos em dezembro.