Morre aos 92 anos, Raimunda Alves, fundadora do Grupo Recol no Acre

Faleceu na tarde desta quinta-feira, 9, a empresária Raimunda Alves de Sousa, aos 92 anos, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Dona Rai, como era mais conhecida, é a dona do Grupo Recol, empresa que ajudou a construir junto com o seu filho também há falecido, Roberto Moura.

O Grupo Recol divulgou na noite de hoje uma nota afirmando que Raimunda, que é avó do empresário Marcelo Moura, administrador do grupo, foi uma mulher extremamente ligada às suas raízes. Filha de seringueiros, de origem humilde, nasceu em Tarauacá, interior do estado, e ainda jovem se mudou para São Paulo, onde viveu por muitos anos.

De acordo com a empresa, no início da década de 80, Dona Rai retornou ao Estado do Acre, e teve a coragem de investir as economias de toda uma vida na pequena empresa que, anos mais tarde, se tornou uma dos principais conglomerados da região norte.

O velório de Raimunda será realizado no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. A cerimônia será restrita aos familiares em função da pandemia. O enterro ocorre nesta sexta-feira (10), às 9 horas.