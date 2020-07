Internado em São Paulo com Covid-19, Ribamar Trindade segue em recuperação

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, segue em recuperação em uma Unidade Hospitalar no Estado de São Paulo e o seu quadro clínico é considerado estável.

Diagnosticado com Covid-19, Trindade foi transferido em uma UTI no ar no último dia 2 para São Paulo. Ele está afastado das suas atividades desde o dia 19 de junho, mas dias depois acabou sendo internado no Hospital Santa Juliana.

A expectativa que Trindade se recupere e receba alta médica nos próximos dias.