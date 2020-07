Iapen estuda realizar visitas virtuais entre familiares e presos no Acre

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) ainda estuda realizar visitas virtuais para possibilitar o contato, mesmo que de longe, entre detentos do sistema prisional e seus familiares. O órgão suspendeu as visitas desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Estado e as mesmas seguem proibidas até

Até o dia 18 do mês passado, eram 31 os casos de contaminação de Covid-19 em detentos, por isso a medida preventiva no combate à proliferação da doença. “As visitas permanecem suspensas por conta da pandemia e a necessidade do isolamento social para evitar a contaminação dos presos”, informou o Iapen por meio da assessoria de comunicação.

Embora o órgão ainda projete a possibilidade de fazer as visitas virtuais, neste momento ainda não há nada concreto para concretização do projeto. “Ainda não temos nada definido. Estão sendo feitos estudos e reuniões para saber quais providências tomar para que isso, de fato, prevaleça”, explica.