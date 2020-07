Homem é executado com tiro na cabeça no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem não identificado pela polícia foi encontrado morto com dois tiros na noite desta quarta-feira (8), na rua Praia do Yaco, no loteamento Praia do Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia ao ac24horas, a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordado por dois homens não identificados, supostos membros de uma facção. Um dos criminosos, em posse de uma uma arma de fogo, efetuou dois tiros que atingiram o homem na cabeça e nas costas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, mas o homem já se encontrava morto.

O corpo do homem foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos e identificação. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a morte do homem pode ter sido um acerto de contas.