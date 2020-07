Exportações do Acre para Europa crescem 250% em um ano

Em maio de 2020, as exportações acreanas, tendo como destino a Europa, representaram cerca de 36% do total exportado, logo em seguida a Ásia tem uma participação significativa de 27%. Analisando-se o mesmo período no ano anterior, verifica-se um crescimento das exportações acreanas para a Europa em 250% e para a Ásia 74%.

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.

O FPD produz um boletim, onde os interessados podem encontrar maiores informações sobre as exportações e importações do Acre.