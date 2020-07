Em live, advogada fala sobre aumento da violência doméstica durante a pandemia

Na noite desta quinta-feira, 9, a advogada Isnailda Gondim, interlocutora do Grupo de Trabalho de Violência Doméstica do Mercosul, idealizadora do aplicativo Botão da Vida e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/AC, fala sobre um tema que tem sido ainda mais recorrente durante a pandemia que é a violência doméstica.

Um exemplo do quanto a questão é preocupante, o Acre é o campeão, entre 20 estados do país, em casos de feminicídios, com uma taxa de 0,88 feminicídios por 100 mil habitantes mulheres.

Este ano, várias campanha promovidas pelo governo e Ministério Público do Acre tentam buscar a diminuição dos casos de violência doméstica.

A live com a advogada Isnailda Gondim acontece às 19 horas e será transmitida pelo instagram @gspelavida, que é um grupo que se denomina com o intuito de ajudar, divulgar e incentivar pessoas do bem a fazerem o bem.