Duarte aposta na doação de plasma no combate ao coronavírus

Diante da pandemia do coronavírus e pelo fato de não ter vacina disponível no mercado, vários países estão apostando no estudo científico de transferência de plasma de pessoas curadas da Covid-19.

O Acre está seguindo as diretrizes para a utilização do plasma sanguíneo no combate ao coronavírus. Diante disto, o deputado estadual Roberto Duarte visitou o Hemoacre para entender sobre este estudo e como as pessoas devem proceder para ser voluntários.

“As pessoas que se curam da Covid-19 possuem anticorpos no seu plasma capazes de combater o vírus. Desta forma, tornam-se fundamentais para ajudar a recuperação dos contaminados pelo coronavírus”, explicou Roberto Duarte.

Para ser doador é necessário ter entre 18 e 60 anos de idade, ter diagnóstico laboratorial confirmado do coronavírus e estar sem sintomas há 30 dias. Os interessados em participar deste estudo científico precisam fazer agendamento no setor de captação do Hemoacre, por meio do telefone: 3248-1380, de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h; e na sexta-feira, das 7h às 13h.