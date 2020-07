Com decreto de Neri em vigor, presidente da FFAC vai realizar jogos em Plácido e Manaus

O jornalista Chico Pontes noticiou com exclusividade na manhã desta quinta-feira, 9, no seu blogdochicopontes.com.br que o segundo turno do campeonato acreano de futebol será realizado no município de Plácido de Castro [92 km de Rio Branco]. Segundo o jornalista, a medida foi adotada devido a decisão da prefeita Socorro Neri em manter as praças esportivas em “bandeira vermelha” não liberando espaço para práticas esportivas, mesmo sem a presença de público.

A medida mais radical tomada pelo dirigente acreano é com relação aos jogos da Série D e Copa Verde, que serão disputados em Manaus. Para isso, o presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino Lopes, já vai iniciar os contatos com o presidente da Federação Amazonense, Dissica Tomaz Valério.

