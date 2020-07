Arena do Juruá e Teatro dos Náuas vão passar por reforma em Cruzeiro do Sul

Dois dos maiores espaços públicos de eventos localizados em Cruzeiro do Sul, a Arena do Juruá e o Teatro dos Náuas, vão passar por reforma, realizada pelo governo do Acre. As ordens de serviço já foram assinadas. Agora, o governo prepara um levantamento das necessidades emergenciais para começar as obras.

Segundo as equipes, no Teatro dos Náuas, a reforma será na estrutura física, pinturas e trocas de equipamentos. Já no estádio Arena do Juruá, a reforma será iniciada pela parte elétrica.

Esta semana, estão sendo feitas visitas técnicas por parte de técnicos da secretaria estadual de Educação, Cultura e Esportes para saber por onde começar os serviços e detectarem um prazo final da obra. O Teatro dos Náuas, por exemplo, já não passava por uma reforma há cerca de 20 anos, segundo equipes de Cruzeiro do Sul.

