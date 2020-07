Acreana será a Coelhinha Oficial da Playboy Portugal no mês de agosto

A acreana natural do município de Feijó Vanusa Freitas será a Coelhinha Oficial da Playboy Portugal na edição do próximo mês de agosto. Ela, que já foi Musa da escola de samba Unidos do Peruche, acabou de fazer o ensaio para a edição portuguesa da revista e relembrou os tempos do Carnaval no Brasil.

Nos bastidores do seu novo ensaio para a Playboy, chamou a atenção ao aparecer usando orelhinhas douradas, bem como um look dourado completo. “Foi para lembrar um pouco do glamour do Carnaval, pois não tenho certeza se vai acontecer em 2021, estamos vivendo uma pandemia difícil, são tempos sombrios. Não me imagino desfilando”, declarou Vanusa.

Isso porque a festa de Carnaval 2021 pode não acontecer. O Grupo Globo ainda não começou a fazer os pagamentos para as agremiações do Grupo Especial com a justificava de “incerteza” sobre como ficará a nova edição, contando com a crise do coronavírus acontecendo.