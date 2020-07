Acre registra quase 300 novos casos e mais 7 mortes pela Covid-19 nesta quinta

A quinta-feira, 9, voltou a apresentar elevação no número de casos da Covid-19. O que é ruim, é que o crescimento foi acima da média registrada neste mês de julho. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nas últimas 24 horas foram 298 novas pessoas infectadas. A média diária deste mês vinha sendo de 181,5 casos.

O total agora de pessoas que foram contaminadas com o vírus no Acre é de 15.465.

As mortes desta quinta também superaram a média de 4,25 óbitos de julho. O boletim informa que foram 7 novas vítimas fatais, passando de 404 para 411 o número de mortes.

São 5 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 57 e 90 anos. 4 são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Sena Madureira e 1 de Capixaba.