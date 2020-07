Acre já avaliou mais de 36 mil pessoas com sintomas de Covid-19, mostra boletim

O Acre já recebeu 36.185 notificações de exames em todos os 22 municípios para detectar infecção pelo novo coronavírus até esta quinta-feira (9). Desse total, 20.576 casos notificados foram descartados e 15.465 apresentaram resultado positivo para Covid-19. Até o momento, 8.743 pessoas que já foram infectadas pelo vírus receberam alta médica no estado.

Enquanto isso, 144 casos seguem em análise no laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco. Já morreram 411 pessoas vítimas de complicações da doença em todo o Acre, na maioria idosos e com doenças pré-existentes.

Rio Branco continua sendo a cidade acreana com maior número de infectados, com 7.765 testes positivos. Apesar de acumular mais casos que as demais cidades, a capital do estado é a 6ª em incidência do vírus por número de habitantes. Assis Brasil é a cidade que ocupa a primeira colocação nesse quesito.

Dos mais de 400 óbitos já registrados pela doença, Rio Branco também concentra a maior parte dessas mortes, somando 282 vítimas fatais. Porto Walter e Jordão são as únicas cidades do Acre que ainda não tem nenhuma morte por conta do vírus.