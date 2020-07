Acordo judicial motiva ajustes para seguro-desemprego do pescador

A portaria publicada nesta quinta-feira (9) no Diário Oficial da União estabelece novos procedimentos para a análise dos requerimentos de Seguro-Desemprego do Pescador Profissional Artesanal (SDPA) realizados mediante apresentação de Protocolo de Solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal – PRGP.

As novas regras cumprem acordo judicial firmado em ação civil pública.

Pela ACP, o Governo Federal tomará as medidas necessárias para o cadastramento ou recadastramento dos pescadores, mediante implantação de novo sistema visando a atualização e regularização do Registro Geral de Pescador, no prazo de 180 dias a contar da homologação do acordo.