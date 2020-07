Tarauacá inicia reabertura gradual do comércio após Juruá passar para fase laranja

A prefeitura de Tarauacá anunciou a autorização para reabertura do comércio local após a regional do Juruá sair da fase vermelha para laranja no início desta semana. O município tem até o momento 833 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o Pacto Acre Sem Covid, a cidade elencou cerca de 33 setores que deverão voltar a abrir as portas nesta fase em meio à quarentena imposta pela pandemia do coronavírus.

Entre os estabelecimentos permitidos a voltar com o funcionamento, estão: lojas de móveis, de materiais de construções, bares, restaurantes, escritórios, salão de beleza, hotéis, motéis e similares, comércio de rua e ambulantes, malharias, etc. Mas, para isso, todos eles terão de adotar medidas sanitárias que visam impedir a contaminação do vírus.

O comércio deve obedecer a intensificação da limpeza, manter distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes de permanência, disponibilizar álcool em gel 70% aos clientes e funcionários, adotar, preferencialmente, ventilação natural dos ambientes para renovara a circulação de ar e uso obrigatório de máscara.

O processo de reabertura foi imediato, mas gradativo, com planejamento entre as empresas para retomarem as atividades econômicas de forma restritiva, fundamentada na estabilização dos indicadores epidemiológicos evitar a possível contaminação ou propagação do novo coronavírus.