Sipam prevê nova frente fria chegando ao Acre a partir desta quarta-feira (8)

O boletim do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) desta quarta-feira, 8, prevê que por conta da instabilidade pré-frontal causada por uma friagem a tempo em todo o Acre deve variar entre parcialmente nublado e nublado.

De acordo com o boletim, a previsão será de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas. Na região do Alto Acre que engloba as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 29ºC.

Já no baixo Acre, a mínima de 21°C e máxima de 29ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Na região do Juruá, os termômetros ficam entre 23ºC e 29° e no Vale do Purus fica entre 21º C e 28°C.

Já na região Tarauacá/Envira a variação de temperatura fica entre a mínima de 22°C e a máxima de 28°C.