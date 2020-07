Sejusp afirma que Acre teve menor índice de homicídios dos últimos dez anos, em junho

A secretaria de Segurança Pública do Acre afirmou esta semana que o índice de homicídio registrado no Acre no último mês de junho foi o menor já computado nos últimos 10 anos. De acordo com o governo, houve uma redução de 58,33% nos homicídios ocorridos em junho em todo o estado em relação ao mesmo período do ano passado e de 42,86% só em Rio Branco.

A segurança pública acredita que essa redução é resultado de “uma série de ações estratégicas de combate à criminalidade”. Nesse mês de junho, foram registrados 10 homicídios. Já no mesmo período do ano passado, foram 24.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar dos Santos, confirmou ao portal do governo, Agência de Notícias do Acre, que há dez anos o estado não apresentava um índice tão baixo desse tipo de crime.

Segundo ele, as medidas e ações adotadas buscam apresentar reduções não apenas no número de homicídios, mas em outras práticas criminosas. “Vale ressaltar os investimentos em equipamentos e tecnologia por parte dos governos estadual e federal, que são primordiais para o avanço da segurança pública”, disse.