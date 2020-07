Programa de bolsas de estudo do Google está com inscrições abertas

Interessados podem se candidatar até o dia 30 de julho

A oitava edição do Latin American Research Awards (LARA), o programa de bolsas de pesquisas do Google direcionado para América Latina, já está com inscrições abertas para alunos da pós-graduação. Há bolsas para pesquisas de mestrado e doutorado. Neste ano, o Google vai disponibilizar R$ 2,5 milhões para estudantes de mestrado e doutorado, juntamente com seus professores.

A iniciativa tem como objetivo investir em projetos de pesquisa que podem impactar positivamente a sociedade e contribuir para o bem-estar social. Os candidatos têm até o dia 30 de julho para realizar a inscrição, que pode ser feita através deste site. Lançado em 2013, o programa já investiu mais de 3,5 milhões de dólares para financiar cerca de 120 projetos latino-americanos em parcerias com diversas universidades.

Áreas em que o programa disponibiliza bolsas de estudo

Por conta da pandemia da Covid-19, uma seção especial que trata sobre a doença foi criada pelo Google para recebimento de pesquisas sobre o tema. Outros campos de atuação que possibilitam a disponibilização de bolsas de estudo são:

Geo/Maps;

Interação entre humanos e computadores;

Recuperação, extração e organização de informações (incluindo gráficos de semântica);

Internet das coisas (com a inclusão de cidades inteligentes);

Machine learning (aprendizado de máquinas) e data mining (mineração de dados);

Dispositivos móveis;

Processamento natural de línguas;

Interfaces físicas e experiências imersivas;

Privacidade;

Outros assuntos relacionados à pesquisa na web.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil