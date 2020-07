Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul deverá ser inaugurado na tarde de sexta-feira

A usina de gases medicinais do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, para pacientes com Covid-19, está sendo instalada e a equipe da empresa fornecedora dos respiradores das UTIs, começa a montagem dos 15 equipamentos já nesta quinta-feira, 9.

A expectativa, segundo a coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo, é que tudo esteja pronto para inauguração do Hospital na próxima sexta-feira, 10. “O trabalho está em ritmo acelerado”, garante ela.

O governador Gladson Cameli chegará à Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira para acompanhar a instalação da usina e dos respiradores. O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul conta com 60 leitos de enfermaria, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 20 semi-intensivos.