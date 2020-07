Governo do Acre entrega 110 ônibus escolares nesta quarta-feira (8)

O Governo Acre realiza às 11 horas desta quarta-feira (8) no estacionamento da Arena Acreana ato de entrega de 110 ônibus escolares.

Do total, 65 são ônibus de 59 lugares, 19 são micro-ônibus de 29 lugares e 26 são micro-ônibus de 19 lugares adaptados para pessoa portadora de deficiência.

O investimento total é de R$27.413.758,00, sendo R$ 15.056.500,00 provenientes do Estado do Acre e R$ 12.357.258,00 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O Governo garante que todos os 22 municípios serão beneficiados. Com escolas fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Educação diz que quer assegurar aos alunos o direito de permanecer na escola e proporcionar segurança no transporte dos estudantes da rede pública estadual.