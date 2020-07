Gladson e Bestene não descartam aliança Socorro-Bocalom e Rocha sonha com apoio de Petecão

O governador Gladson Cameli e o deputado José Bestene parecem que começaram a falar a mesma língua. Nos bastidores da política, os dois são vistos como “brigados” por estarem em lados expostos, devido Cameli apoiar publicamente a candidatura de Socorro Neri (PSB) e Bestene não abrir mão da candidatura de Tião Bocalom pelo Progressistas.

Ao finalizar a entrega de 110 ônibus escolares na frente do Palácio Rio Branco, o governador conversou com o ac24horas. Ele afirmou que se reuniu com os membros do PP, o que foi confirmado por Bestene que também esteve na agenda.

“Conversamos e chegamos a conclusão que faltou conversa, faltou alinhamento. Foi um sentimento mútuo. Acredito que nos próximos dias chegaremos a um consenso, num alinhamento obedecendo um crescimento partidário”, disse o governador.

Questionado se existe a possibilidade de uma composição entre Socorro Neri e Tião Bocalom, Cameli não descartou. “existe uma composição de partidos que nos apoiam e vamos ver o que é melhor para Rio Branco. Tudo é possível [sobre aliança Bocalom-Socorro]. Eu preciso quem quer que seja escolhido, que possa fazer um programa de governo para melhorar a vida a população”, disse o chefe do executivo, que foi referendado por Bestene que estava ao seu lado.

Mais cedo, antes da solenidade, Bestene havia afirmado à reportagem, que trabalha para um alinhamento. “Devemos ter a segunda reunião ainda este final de semana com o Bocalom junto e demais lideranças e definirmos as coisas”, explicou o deputado.

Bestene não descartou uma aliança com Socorro, mas ponderou sobre o tratamento dela prefeita] com os próprios aliados. “Eu fui o primeiro a convida-la para compor conosco; ela não quis, mas o fato é que ficamos receosos com o tratamento que dá aos aliados dela. Isso significa muito numa aliança. Acredito que muita coisa tem que mudar… Mas a política é dinâmica, vamos esperar as próximas conversas”, disse deixando a entender que o Progressista pode indicar o vice de Socorro Neri.

Mas se por um lado os ânimos tendem a se acalmar entre progressistas, uma faísca pode tocar fogo no paiol do PSD do senador Sérgio Petecão, que publicamente fez juras de amor à Bocalom. Nesta composição como ficaria a esposa do senador 100% popular, Marfisa Galvão?

Ao tomar conhecimento na mexida das pedras no tabuleiro sucessório, o Major Rocha já articula uma conversa com Petecão, muito embora o senador tenha declarado, caso esta hipótese vire realidade, “que é mais provável caminhar sozinho ou se aliar ao candidato do MDB, Roberto Duarte, inimigo político de Cameli”.

Rocha vai propor ao senador a vaga de vice para Marfisa. É bom lembrar que na semana passada os “pré-candidatos do partido do governador, Bocalom e Marfisa” chegaram a fazer a foto oficial da campanha. Não deu tempo de usar e pelo o deputado José Bestene disse na entrevista de hoje, a foto mais provável para Bocalom na campanha será ao lado de Socorro Neri.

O que vai acontecer?

Bem, tudo pode acontecer, inclusive um chá da tarde entre todos, menos o vice-governador Major Rocha, que conseguiu reunir ex-aliados e oposição contra as manobras políticas que tem praticado nos últimos meses.