Acre tem o segundo maior índice de queimadas em 7 anos

Com 156 focos registrados de janeiro até esta terça-feira, 7 de julho, o Acre tem o segundo maior índice de queimadas dos últimos 7 anos para este período.

De 2014 para cá, apenas em 2016 o estado registrou mais focos (190) entre janeiro e início de julho.

Com relação ao ano passado, quando foram anotados 146 registros de queimadas no Acre nesse período, o índice deste ano não é tão discrepante, com apenas 9% de diferença.

Não houve registros de queimadas em áreas protegidas do Acre nas últimas 24 horas.

A Amazônia registra até a última atualização 5.459 focos de queimadas, 31,8% do total anotado em todos os biomas brasileiros.

Os dados são do satélite de referência Aqua Tarde, divulgados pelo Programa Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).