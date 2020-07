Apenas dois municípios do Acre não registraram mortes por Covid-19

Somando quase 400 mortes decorrentes de complicações da Covid-19, o Acre já registrou óbitos em 20 municípios. Apenas as cidades de Jordão e Porto Walter não confirmaram óbitos pelo do novo coronavírus até o momento. O dado foi confirmado pelo último boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Porto Walter já conta 67 pessoas infectadas com o vírus e Jordão 41. O Acre chegou à marca de 14.941 contaminados nessa terça-feira, dia 8, com 399 óbitos oficiais. Até o momento, 8.460 pessoas que receberam teste positivo para a doença receberam alta médica.

Quase 35 mil pessoas já realizaram exames no estado para identificar a infecção pelo vírus. Destas, 19.818 exames foram descartados para a Covid-19. Cerca de 130 testes ainda estão em análise no laboratório Charles Mérieux. A cidade com maior taxa de letalidade pela doença é Rodrigues Alves, com uma taxa de morte de 4,1% entre os infectados.