Adultos jovens e mulheres são os principais perfis de pacientes de covid-19 em Xapuri

O Boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri sobre os dados da evolução da pandemia do novo coronavírus (covid-19) trouxe algumas novidades na sua edição desta terça-feira (7). Além dos números, o informativo trouxe alguns gráficos explicando detalhes a respeito de como a epidemia se manifesta no município, com destaque para os perfis mais afetados pela doença.

Como em todo o estado, em Xapuri o gênero mais atingido pela covid-19 é o feminino. São 154 mulheres (54%) para 129 homens (46%) de um total de 283 pacientes residentes locais. Quanto à faixa etária, 67 casos (24%) estão entre os 20 e 29 anos e 80 casos (28%) entre os 30 e 39 anos de idade. Somadas, as duas faixas concentram 52% dos casos positivos no município.

Outro dado significativo mostrado pelo boletim municipal é a respeito da acentuação da curva de contágios, que se manteve estável entre os dias 27 de abril, data de registro do primeiro diagnóstico, e 1º de junho, quando se chegou ao total de 45 casos confirmados, com uma média diária aproximada de 1,2 casos.

De 1º de junho até o último dia 6 de julho, o número de casos positivos em Xapuri subiu de 45 para 291, considerando-se 8 casos chamados de importados por terem sido detectados em Rio Branco, mas consignados para o local de residência dos pacientes. A média subiu para 6,8 casos diários, aproximadamente.

Até esta quarta-feira (8), Xapuri tem 560 pessoas monitoradas, 1 internação hospitalar e 185 altas médicas. São 36 casos aguardando resultado laboratorial pelo Lacen e 5 óbitos registrados para o município, dos quais 4 ocorreram em Rio Branco e 1 no hospital local, o Dr. Epaminondas Jácome.