Adolescente que mobilizou internet morre de câncer no dia de carreata em sua homenagem

Gabriel Picon tinha apenas 13 anos quando foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda, um raro tipo de câncer do sangue e da medula óssea.

Desde o final do ano passado, o jovem passou a fazer tratamento no Hospital do Câncer de Porto Velho. Para tentar diminuir as despesas com idas e vindas, a mãe, o adolescente e a avó se mudaram para a capital rondoniense.

A solidariedade de familiares e amigos foi essencial. Pelas redes sociais aconteceram diversas mobilizações como a realização, antes da pandemia, de feijoada, rifas, sorteios e outros campanhas de arrecadação para ajudar a famílias com as despesas.

No início desta semana, a família recebeu a notícia que não queria. As sessões de quimioterapia não fizeram efeito. Gabriel foi mandado de volta para casa, sem chances de fazer um transplante de medula, já que o tratamento não evoluiu. A família ainda pensou na possibilidade de permanecer em Porto Velho, consciente do diagnóstico médico, Gabriel pediu para voltar e morrer em casa.

Tendo completado 14 anos no último dia 4 de junho, os amigos resolveram fazer uma carreata pela comemoração do aniversário na tarde desta quarta-feira, 8. A ideia era que Gabriel ficasse na entrada de sua casa e acompanhasse a passagem dos carros com seus amigos. Mais de 100 proprietários de veículos já tinham confirmado presença. Muitos, já tinham improvisado cartazes, faixas e comprado balões. A ideia era mostrar ao jovem o quanto ele era amado.

Infelizmente, não houve tempo. Gabriel chegou de Porto Velho nesta terça-feira e piorou de saúde. Levado para a Fundação Hospitalar, faleceu horas antes de sua carreata.

“Gabriel foi um lutador, mesmo com apenas 13 anos de idade. A dor é enorme, mas acreditamos que a vontade de Deus é perfeita. Não tenho palavras para agradecer aos nossos amigos que foram nossa fortaleza nesses meses tão difíceis. Só agradeço à Deus por esses 14 anos maravilhosos que o Gabriel passou conosco”, disse Lucas Holanda, pai do adolescente.