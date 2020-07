Acreanos irão lutar no “Shooto Brasil” em julho, no Rio de Janeiro

Os acreanos Luiz Victor, 38 anos, e Wendel Almeida, 25 anos, irão participar no próximo dia 26 de julho do “Shooto Brasil”, que será transmitido no Canal Combate da Sky. A competição se dará no Rio de Janeiro. Os dois irão competir na categoria peso-pena.

O Shooto é o evento brasileiro que mais revelou atletas para o MMA Mundial. A competição revelou, por exemplo, o ex-campeão dos pesos-pena do UFC, José Aldo, que lutou no Shooto Brasil entre 2004 e 2005, quando iniciava sua trajetória no MMA. Considerado um dos maiores do mundo na modalidade.

Ao ac24horas, Luiz Victor contou que essa é a sua terceira luta na competição.

“Aceitei essa luta que pode ser um divisor de águas na minha carreira, estou indo lutar levando minha família e as pessoas que eu amo nos meus pensamentos, no meu coração e, principalmente, lutarei por minha mãe que faleceu a pouco tempo por causa do coronavírus. Sei que ela está lá no céu torcendo por mim, vou levar a imagem dela por onde eu for, pois ela sempre foi minha inspiração”, afirmou.

Wendel Almeida, 25 anos, já foi campeão acreano de boxe e conta que tem o seu pai como maior incentivador.

“Minha paixão vem do meu pai. Cresci vendo seu amor pela arte marcial, com isso aprendi a ter mais responsabilidade, respeito aos mais velhos e lidar com as minhas emoções. Com tudo, foi na minha primeira competição, que realmente vi minha verdadeira vocação”, afirmou.