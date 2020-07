Zen diz que encaminhou ao MPF áudio com sérias denúncias contra Secretaria de Saúde

O deputado Daniel Zen (PT) confirmou que pediu investigação federal sobre os gastos da Covid-19 no Acre, especialmente quanto ao funcionamento do Into e baixa execução dos recursos contra o vírus.

Ele recebeu um áudio de um representante da empresa Medial sobre denúncias na Secretaria de Estado da Saúde. O áudio foi encaminhado ao Ministério Público Federal.

“Se de fato aconteceram as coisas que ele falou aí, é grave”, disse Zen. “Que os órgãos de controle façam a fiscalização e deem uma resposta”, afirmou. “Se tiver fundamento, que se tomem as providências cabíveis”.