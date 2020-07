Sena implantará monitoramento da população idosa e crônica para evitar casos de Covid-19

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) publicou uma Portaria Nº 005/2020 que trata acerca da implantação do plano de monitoramento da população idosa e crônica na atenção primária na rede de saúde básica do município.

O plano irá monitorar esses idosos e portadores de doenças crônicas, a fim de evitar e reduzir a contaminação, internação e óbitos em decorrência da Covid-19.

Segundo o plano, a Secretaria Municipal de Saúde fará o mapeamento da população idosa e portadora de doença crônica de todo o território municipal. Esse grupo de trabalho irá contar com Equipes de Saúde da Família (ESF) que irão priorizar o manejo clínico para pessoas idosas (60 anos e mais) e pessoas com doenças crônicas.

As equipes deverão identificar durante o atendimento ambulatorial pessoas com sintomas de Síndrome Gripal (SG) leve, realizar o manejo clínico e notificação obrigatória no E-sus-VE submetendo os pacientes ao isolamento domiciliar com monitoramento e acompanhamento intensivo do Agente Comunitário de Saúde (ACS), Agente de Combate à Endemia (ACE) e/ou outro profissional da ESF.

Para as pessoas idosas e crônicas, o monitoramento intensivo, deve ser realizado diariamente, alternadas em presencial (peridomiciliar) e remoto (telefônico) de acordo cronograma de visita elaborado.

O Monitoramento intensivo presencial com distanciamento mínimo de 2 metros do paciente e/ou outro morador, deverá ser realizado pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate à Endemia (ACE);

Já o monitoramento intensivo remoto (telefônico) deverá ser realizado por equipe no formato call center.

O médico deverá realizar a intervenção preconizada pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde do Acre, iniciando o tratamento precoce aos pacientes com quadro sugestivo para Covid-19, priorizando os pacientes idosos e portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde que deve ser iniciado em até 5 cinco dias após a manifestação dos sintomas (fase 01 da doença).

Nesse plano, a Secretaria Municipal de Saúde irá priorizar a testagem rápida a população idosa, portadores de doenças crônicas e profissionais de saúde, a fim de auxiliar na confirmação específica de casos suspeitos.