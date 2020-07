PSL oficializa apoio a pré-candidatura de Minoru Kinpara para prefeitura de Rio Branco

O ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo PSDB, professor Minoru Kinpara, ganhou um reforço expressivo para a disputa das eleições. Trata-se do PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, e que tem agora nas suas fileiras o vice-governador Major Rocha que saiu do PSDB na última semana.

A reunião ocorreu na sede do PSDB, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira 7, e contou com a presença do presidente do Partido Social Liberal, Pedro Valério, da ex-deputada federal Antônia Lúcia, do PL e integrantes do Cidadania.

Ao ac24horas, o vice-governador Major Rocha (PSL) afirmou que a reunião com os partidos trata-se de um aprofundamento de diálogo para firmar alianças em busca de um projeto de mudanças para Rio Branco. “Sabemos o peso de nossa responsabilidade, essa luta não será fácil, mas acreditamos na força de todos e no desejo de uma Rio Branco melhor”, relatou.

Na reunião, Kinpara aproveitou para agradecer a confiança que tem recebido da cúpula do PSDB. “Tenho lutado dia após dia para honrar a confiança que o PSDB e o vice-governador depositaram em mim”, destacou.

O presidente do PSL, Pedro Valério, destacou a pré-candidatura de Minoru Kinpara e afirmou que possivelmente o partido irá indicar o vice da chapa.