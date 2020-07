Progressistas reafirmam candidatura de Bocalom 

A presidente dos PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, reuniu ontem em uma live os principais dirigentes do seu partido, entre eles membros da executiva, do diretório municipal, o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), e como convidado o senador Sérgio Petecão (PSD), para discutirem a declaração do governador Gladson Cameli ontem ao BLOG DO CRICA, de apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri. No teor das conversas foi reafirmado o que inclusive já foi divulgado de que não há como voltar atrás na candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) para a prefeitura da capital. Há uma determinação da executiva nacional, através do seu presidente Ciro Nogueira, que o partido tem de ter candidatos próprios às prefeituras nas capitais, e o nome do Bocalom tem o consenso dentro dos diretórios regional e municipal, pelo seu passado limpo, ter voto, e sempre ter combatido o petismo. O BLOG tem informação de que até hoje o governador não chamou o partido para uma conversa e não tem atendido nem os telefonemas dos dirigentes, daí porque argumentam que, o Gladson não pode falar que estão lhe entregando uma candidatura sem discutir com ele.

ASSUNTO DECIDIDO

O senador Sérgio Petecão (PSD) voltou a falar ao BLOG que foi o governador Gladson quem o incumbiu de articular um nome dentro do PROGRESSISTAS para ser candidato a prefeito da capital, o assunto foi debatido, inclusive, com o deputado Bestene e o ex-deputado Ney Amorim, que antes postulavam a indicação, mas abriram mão, e o nome do Bocalom virou unanimidade. E que por isso não tem como voltar atrás na sua palavra.

NÚMEROS REAIS

Na pesquisa do DELTA a real aceitação do mandato da prefeita Socorro Neri é de 38%. Sendo 30% de Bom e 8% de Ótimo. Não se soma o Regular. Foi assim que aprendi e é assim que as leituras de pesquisas, como IBOPE e DATA-FOLHA, são feitas nas grandes emissoras nacionais.

COISA DO PT

Somar Regular, Bom e Ótimo nas pesquisas é uma mula sem cabeça criada pelos petistas do Acre para inflar a aceitação de seus prefeitos e governadores ao longo dos últimos 20 anos.

DESABA 13 PONTOS

Pegando as duas últimas pesquisas publicadas, o grande prejudicado foi o candidato do PSDB, Minoru Kinpara (PSDB), que desabou 13 pontos na sua avaliação. Na primeira tinha 38%, e na segunda caiu para 23%. A grande beneficiada foi a prefeita Socorro Neri, que colou na cabeça, num empate técnico com o Minoru.

MUITO LONGE

Quem estiver em cima não comemore e nem quem estiver no andar de baixo se desespere, porque retratam tendências do momento, quando a campanha nem começou, os eleitores em sua maioria não se definiram, enfim, é uma mostragem que não define quem vai ganhar.

NADA, É A RESPOSTA

O que significa estas duas pesquisas, na definição da eleição na capital? Resposta: Nada!

FREI MÁRCIO

O senador Márcio Bittar (MDB) bem que poderia ser chamado de Frei Márcio, tal é a romaria de políticos que ligam para desabafar e pedir ajuda nesta questão da sucessão municipal. Seu celular virou uma espécie de confessionário digital.

FRENTE ANTI-KINPARA

Circulo bem nos bastidores em todas as correntes políticas e noto se formando uma espécie de movimento para derrotar a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) à PMRB, seja no primeiro ou seja no segundo turno. O movimento não é pessoal, mas para não emponderar o PSDB.

NÃO SOU MEMBRO DE SEITA

Minha posição nesta campanha é muito clara: não vou deixar de publicar nenhum fato real porque pode prejudicar ou não uma candidatura, nem vou criar um fato para beneficiar. Vou fazer apenas jornalismo. E sem a preocupação se alguém vai gostar ou deixar de gostar. Não sou membro de seita política. E tampouco de torcida organizada deste ou daquele candidato.

ASSIM É A POLÍTICA

Nas declarações que o BLOG publicou ontem do governador Gladson tem um tópico que acho politicamente correto, o de não admitir que secretários e diretores de órgãos estatais apoiem um candidato que não seja o dele para prefeito de Rio Branco. São da sua livre nomeação.

VIRA UMA BAGUNÇA

E não venham com a história do politicamente correto achando que isso é pressão. Isso é política na essência. Imaginaram um quadro com cada secretário trabalhando para o candidato a prefeito da capital que bem entender, contra o candidato do governador, ia virar o quê? Uma bagunça generalizada. E, é simples, quem quiser ser independente que deixe o governo.

ESTRANHO, MAS É UM DIREITO

E sobre o Gladson apoiar a prefeita Socorro Neri para mais um mandato, se apresenta como estranho, por o seu partido, o PROGRESSISTAS, ter um nome disputando a PMRB, mas é um direito dele, uma livre escolha. Caso resulte em B.O com os aliados em 2022, é outra história.

MOSTRAR AUTORIDADE

O que me chamou atenção na conversa com o governador Gladson, mesmo pelo celular, é que é um homem angustiado com essa pandemia e com a pressão natural de uma eleição. Passou a ideia de que, sabe que está isolado politicamente no seu grupo, por isso quer formar com a prefeita Socorro Neri um novo arco de aliança. E sabe que, para isso é necessário lhe eleger.

META NA CABEÇA

O que deu para pinçar é que o Gladson Cameli tem uma meta na cabeça: ganhar a eleição para a prefeitura de Rio Branco com um candidato escolhido por ele. E que não passa pela sua estratégia política apoiar nenhum outro nome dos que estão postos pelos partidos.

FAZENDO A COISA CERTA

A prefeita Socorro Neri está fazendo a coisa certa ao não entrar neste debate e deixar que o Gladson resolva os problemas com o seu grupo político, até por ela ser de outra sigla.

PAPO BOMBADO

Ontem, nos meios políticos, nos grupos das redes sociais, nada bombou mais que a entrevista do Gladson Cameli, que acabou virando um debate pró e contra o apoio à prefeita Socorro Neri.

UNIDADE DE ROCHA

As declarações do Gladson a favor da candidatura de apoio à prefeita Socorro Neri não teve nenhuma influência no PROGRESSISTAS. O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ao BLOG que a aliança em torno da candidatura da Socorro Neri não mudou nada. “Nossa unidade é como uma rocha”, destacou ontem ao BLOG. “Vamos de velho Boca, e não se fala mais nisso”, disse.

CHAMADO PARA UMA CONVERSA

Ontem, ficou de acontecer uma conversa puxada pelo governador Gladson Cameli com o senador Sérgio Petecão (PSD), mas até o fechamento da coluna isso não tinha ocorrido.

PERPÉTUA FERINA

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) parece que não foi simpática à fuga do velho camarada Moisés Diniz do meio comunista para o time do Gladson. Em postagem de ontem foi ferina ao comentar que, o Cameli adotou um comunista de 30 anos de carteirinha na Educação.

A PEDRA FILOSOFAL

“Luiz Carlos, a política tem a pedra filosofal da transformação que nem os alquimistas da Idade Média conseguiram moldar. Vamos assistir na campanha o maior crítico do governo, deputado Jenilson (PSB), de mãos entrelaçadas com a Socorro Neri e o Gladson gritando o povo unido/jamais/será vencido.” Transcrevo o comentário do leitor e não duvido que tal aconteça.

FRASE MARCANTE

“A política…há muito tempo deixou de ser ciência do bom governo e, em vez disso, tornou-se arte da conquista e da conservação do poder.” Bianciardi.