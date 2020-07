Prefeito de Sena Madureira prorroga decreto, mas libera funcionamento de igrejas

Com 657 casos confirmados de Covid-19 e três óbitos, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 07, prorrogando o fechamento de serviços considerados não essenciais por 15 dias.

Mazinho também proibiu o funcionamento das agremiações, balneários públicos, clubes particulares, locais para a prática de quaisquer tipos de atividades físicas (futebol, vôlei, academias e similares).

No entanto, o prefeito autorizou o funcionamento das igrejas, templos e congregações religiosas, somente aos domingos, funcionando com 30% de sua capacidade do espaço.

Os pastores deverão orientar os fiéis a lavarem as mãos em pias com sabão líquido, papel toalhas e/ou álcool etílico hidratado 70º INPM. Deverão implementar cadeiras e/ou bancos com distanciamento mínimo de 1 metro entre cada indivíduo.

O prefeito proibiu a entrada de pessoas que encontram-se no grupo de risco, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.