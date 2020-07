Período de inscrições para o Sisu do 2º Semestre abre nesta terça-feira, 7

Vagas do Prouni também foram divulgadas pelo Ministério da Educação

Os estudantes interessados em se candidatar para uma vaga nas universidades federais poderão realizar a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta terça-feira, 7. Até a próxima sexta-feira, 10, mais de 50 mil vagas em instituições de ensino superior do país estarão disponíveis. Pela primeira vez, o Sisu também vai oferecer vagas na modalidade a distância (EAD).

O Sisu é um programa do governo federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não pode ter zerado a prova de redação.

Confira abaixo o cronograma do Sisu 2020.2

Abertura das inscrições: 7 de julho

Encerramento das inscrições: 10 de julho (até 23h59)

Divulgação dos resultados: 14 de julho

Abertura das matrículas: 16 de julho

Encerramento de matrículas: 21 de julho

Período para se inscrever na lista de espera: 14 a 21 de julho (até 23h59)

Consulta de vagas do Prouni

O Ministério da Educação (MEC) também vai divulgar as vagas do Programa Universidade Para Todos (Prouni) nesta terça-feira, 7. O Prouni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior privadas.Para concorrer às vagas, o candidato deve obedecer aos critérios de qualificação: desempenho no Enem e avaliação da renda familiar.

Cronograma do Prouni 2020.2

Divulgação das vagas: 7 de julho

Período de inscrições: 14 de julho até 17 de julho

Primeira chamada: 21 de julho

Segunda chamada: 4 de agosto

Lista de espera: 24 de agosto

Inscrições do Fies abrem no dia 21 de julho

O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) tem previsão de abertura para o dia 21 de julho. O Fies é uma iniciativa do governo federal que oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições privadas.

Atualmente, o programa possui duas modalidades:

Categoria I – juros zero, direcionada à estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos;

Categoria II – P-Fies, voltada aos estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Calendário do 2º semestre do Fies 2020

Abertura de inscrições: 21 de julho

Encerramento das inscrições: 24 de julho

Resultados: 28 de julho

Período para contratar financiamento: entre 28 e 30 de julho

Pré-seleção da lista de espera: do dia 28 ao dia 31 de julho

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil