Obedecendo decreto parcialmente, Ilderlei libera comércio e igrejas a partir do dia 11 em Cruzeiro do Sul

O comércio e as igrejas de Cruzeiro do Sul serão reabertos no próximo sábado, 11, com percentual de 30% de ocupação, regras rígidas de distanciamento e uso de máscaras e álcool para os consumidores e fiéis. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 7, no auditório da Escola Flodoardo Cabral pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, em reunião com representantes do Ministério Público, comércio, líderes religiosos, taxistas e outras categorias.

A reabertura será possível, segundo o prefeito, porque além da reclassificação pelo comitê Covid-19, do nível vermelho para o laranja, o Hospital de Campanha de Cruzeiro, será inaugurado no sábado, 10. “O comércio e igrejas deverão seguir as regras de 30 por cento e vamos fiscalizar para que as normas sejam obedecidas e nós possamos avançar na flexibilização”, explica o gestor.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, afirmou que o comércio está preparado para atender à todas as regras estabelecidas pelo poder público municipal. “O comércio é o mais interessado em se adequar às regras estabelecidas, seja de distanciamento, percentual e de higiene”, assegurou.

A necessidade da abertura gradual do comércio e demais atividades é ressaltada pelo promotor Ocimar Júnior, que esteve na reunião. “Tudo deve ser feito de forma gradual e segura”, lembra ele.

Igrejas vão reabrir com 30% de uso do espaço

As 5 cidades do Vale do Juruá e Tarauacá, foram desclassificadas do nível vermelho- de emergência, para o laranja – de alerta, o que segundo o Comitê não prevê a reabertura de igrejas, mas o prefeito Ilderlei Cordeiro, autorizou a reabertura das igrejas com percentual de ocupação de 30 por cento do espaço físico das instituições religiosas por considerá-las essenciais. “Considero que as igrejas são essenciais porque são hospitais espirituais para as pessoas”, explica.

As atividades da igreja católica, segundo o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanele, serão reiniciadas no final de semana seguinte do início da flexibilização , dias 18 e 19. Ele cita que na prática, na Catedral Nossa Senhora da Glória, o percentual de ocupação será de 20%. “Na Catedral são mil lugares, mas só 200 serão ocupadas por temos que intercalar e usar um banco sim e outro não. Isso se aplicará também durante o Novenário de Nossa Senhora da Glória”, explica o bispo.