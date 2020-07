Nova data de entrega do Hospital de Campanha do Juruá é prevista para 10 de julho

Após ter a data de inauguração adiada por duas vezes, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem nova de inauguração. A unidade está prevista agora para ser entregue no próximo dia 10 de julho. A informação foi dada pelo próprio governo em agenda na cidade no último final de semana.

O governo entregou nesse último final de semana diversos equipamentos para dar auxílio ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Alguns problemas de logística atrasaram a entrega do hospital, informou o governo do Acre, como o atraso na entrega da usina de geração de gases e de equipamentos para as Unidades de Pronto Atendimento (UTIs), que deve ser entregue ainda esta semana.

O hospital de campanha irá aumentar 100 leitos no atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus e será o segundo inaugurado no Acre durante a pandemia da Covid-19.

Nessa segunda-feira, 6, o governo do estado anunciou que Cruzeiro do Sul foi reclassificada para bandeira laranja, com 2.169 casos positivos da doença, podendo flexibilizar a abertura do comércio na cidade.