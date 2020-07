Mulheres jovens adoecem mais que homens de Covid-19 na capital

Em Rio Branco, as mulheres sofrem mais que homens com a Covid-19. As mulheres foram mais acometidas pela doença, representando 55% dos casos. Homens são 45% dos doentes.

Até agora 3.866 mulheres foram infectadas na capital do Acre, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgado nesta terça-feira (7). 3.358 homens apresentaram contaminação.

Dentre os casos confirmados, 1.490 -ou 20% do total de contaminados – estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade; 407 (5,5%) na faixa etária de 70 anos ou mais.

Na capital do Acre, além da prevalência no gênero feminino, a maior incidência da Covid-19 está na faixa etária de 20 a 49, 71% casos. 5.571 pessoas nessa faixa adoeceram em Rio Branco.

Os muito jovens são poucos, mas o número preocupa. Na faixa etária de 10 a 19 anos, foram 191 casos (2,5%); 62 estavam com 10 anos ou mais.