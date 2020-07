Gonzaga condena evasão fiscal na pecuária, pede nova pauta para bezerro e ação do governo

Ao condenar a evasão fiscal na pecuária, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) disse que os frigoríficos não estão encontrando boi para comprar e abater, prejudicando e encarecendo o fornecimento de carne bovina no Acre.

“Compete a esta Casa se manifestar. O governo do Estado deve no mínimo aumentar a pauta do bezerro para que esse animal fique no Acre. Além disso tem de aumentar a fiscalização”, disse Gonzaga, pedindo mobilização da Secretaria de Fazenda.

Os abatedouros estão trabalhando com 50% da capacidade. Do que é abatido, 40% fica no Acre e 60% é vendido para outros Estados.