Conab prorroga para 17 de julho prazo para apresentação de propostas ao PAA

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prorrogou para 17 de julho o prazo limite para as organizações familiares inscreverem propostas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi prorrogado.

Com isso, os agricultores terão mais tempo para formular os projetos e transmiti-los para a Conab. As inscrições seriam encerradas na última sexta-feira (3), mas o período foi ampliado por mais dez dias úteis.

Esta operação ocorre a partir da suplementação de R$ 220 milhões ao PAA, feita pelo Ministério da Cidadania, junto ao governo federal em apoio à agricultura familiar do país.

Nesta modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS), a Companhia adquire os produtos de agricultores familiares e doa os alimentos a instituições sócioassistenciais.

Para garantir que um maior número de pequenos produtores participe do programa, cada organização fornecedora poderá apresentar apenas uma proposta, com valor máximo de R$ 320 mil e R$ 8 mil por agricultor.

Os projetos serão classificados de acordo com os critérios definidos pelo grupo gestor do programa formado pelos ministérios da Agricultura (Mapa), da Economia (ME), da Educação (MEC) e pelo próprio MC.