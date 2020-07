Além dos isolados, apenas Bujari, Porto Acre e Capixaba estão sem delegado efetivo

Uma boa notícia para a Segurança Pública do Acre. Uma antiga reivindicação da população começa a ser resolvida após a posse de 62 novos servidores na Polícia Civil. Municípios considerados médios para a realidade do Acre conviviam com a falta de um delegado efetivo, o que acabava provocando atraso em inquéritos e investigações e consequentemente dificultando o combate à elucidação dos crimes.

No último dia 30 de junho, o governo empossou 7 delegados, 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia, que se tornaram oficialmente policiais civis do Estado do Acre.

Nos municípios de Assis Brasil, Xapuri, Feijó e Plácido de Castro os delegados dos municípios vizinhos tinham que acumular a delegacia local, a delegacia dessas outras cidades e ainda a função de coordenador da regional.

A partir desta terça-feira, 7, os quatro municípios passam a ter um delegado titular nomeado por meio do Diário Oficial do Estado.

Além dos quatro municípios que não tinham delegado, Cruzeiro do Sul ganhou mais dois profissionais e outro foi para Senador Guiomard, onde o delegado atual está sendo nomeado para trabalhar em Rio Branco.

Na verdade, foram convocados 8 delegados, mas 1 desistiu de assumir o cargo. A intenção do governo é convocar o próximo da lista de aprovados nas próximas semanas.

Com as novas nomeações, dos 22 municípios do Acre, apenas os quatro considerados de difícil acesso, Jordão, Santa Rosa, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de Bujari, Porto Acre e Capixaba continuam sem um delegado efetivo.

“É importante lembrar que não são apenas os delegados, também estamos reforçando os municípios com a chegada de novos agentes e escrivães, já que o delegado não trabalha só. Momento importante de reforço na Polícia Civil”, afirma Henrique Ferreira, delegado geral da Polícia Civil do Acre.