Casos de Covid-19 voltam a crescer e se aproximam dos 15 mil

Os casos da Covid-19 voltaram a crescer no Acre nesta terça-feira, 7.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) mais 253 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Deste modo, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos para a doença subiu de 14.688 para 14.941.

Já as mortes provocadas pela doença se aproximam das 400 vítimas fatais, já que mais 5 óbitos foram registrados, passando de 394 para 399 o número oficial de mortos pela doença. São duas pessoas do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 53 e 90 anos. Duas são de Rio Branco, 1 de Brasileia, 1 de Sena Madureira e 1 de Tarauacá.