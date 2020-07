Boletim coloca Belo Jardim, Bosque e Estação como bairros com mais casos de Covid-19

A prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, divulgou um boletim epidemiológico detalhado acerca do número de infectados da Covid-19. Os dados do boletim são baseados do último domingo, 05.

Segundo o boletim, os bairros mais notificados com os casos de Covid-19 são, em 1º lugar, o bairro Belo Jardim com 232 casos, seguido do Bosque, com 230 casos, e logo depois Estação Experimental, com 191 casos.

Os bairros menos afetados foram: Vila Benfica e Adalberto Sena com 35 casos e Triângulo Velho, com 34 casos.

Foram notificados 7.424 casos para Covid-19, dentre os casos confirmados, 1.490 (20%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 407 (7,1%) na faixa etária de 70 anos ou mais. A maior incidência é na faixa etária de 20 a 49 anos, com 5.274 (71%) casos confirmados.

O boletim mostra que durante esse período foi constatado que as mulheres foram mais acometidas, representando 55% (3.866 casos) das infecções pelo Covid-19.