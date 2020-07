Todos os servidores públicos do Acre receberão metade do 13º salário no próximo dia 15

A secretaria de Fazenda do Acre informou nesta segunda-feira, 6, que o pagamento de 50% do décimo terceiro salários dos mais de 40 mil servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas deve cair nas contas somente no dia 15 de julho, numa quarta-feira, descartando qualquer cronograma após esta data.

De acordo com a fazenda estadual, serão mais de R$ 130 milhões que circularão na economia local a partir da segunda quinzena de julho, fora os mais de R$ 260 milhões que deverão ser depositados nas contas do servidores no final do mês de julho.