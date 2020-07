Socorro Neri garante que Quixadá vai receber ponte definitiva

A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira, 6, a cobertura asfáltica do tabuleiro das aproximações e afastamento da ponte do igarapé Redenção, na Estrada do Quixadá. Com 52 metros de extensão a ponte de transição é dotada de estrutura mista de aço e concreto armado.

A obra de arte corrente possui passeios laterais para pedestres fazer a transposição com segurança, visto que, são protegidos por guarda-corpo e defensas. A ponte é uma obra importante que o município estará entregando à população nos próximos dias e concretiza um sonho antigo da população do Quixadá e adjacência.

“Assim, a prefeita Socorro Neri elimina a ponte de madeira com uma construção definitiva. É um corredor de ônibus que atende a comunidade Quixadá, além de vários ramais que derivam para esta estrada”, observa Marcos Venício, subsecretario da Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Por determinação da prefeita Socorro Neri a Emurb recuperou a capa asfáltica de 17 km da Estrada do Quixadá e seus respectivos ramais, além de executar remendo profundo em toda extinção da via.

Também nesta manhã, no bairro Boa União (Baixada da Sobral) a Prefeitura recuperou uma área de 131 metros de extensão nas ruas 10 de Janeiro, 13 de Maio e 26 de Junho. O material que integrava a infraestrutura da pavimentação como base e sub-base foi necessário sua remoção em 100% e reconstruído em sua totalidade.

Uma visita técnica ocorreu no local e reuniu o diretor presidente da Empresa de Municipal de Urbanização, Marco Antônio Rodrigues e o subsecretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcos Venício. Depois a comitiva seguiu para o Beco Ribeirão, no bairro Pista, onde a Prefeitura realiza obras de pavimentação asfáltica.