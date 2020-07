Servidores de Porto Walter têm férias suspensas por conta do novo coronavírus

A prefeitura de Porto Walter decidiu suspender as férias dos servidores públicos do município devido ao momento de pandemia do novo coronavírus. A suspensão também vale para licenças e cessões para outros órgãos. Conforme o último boletim da Sesacre, a cidade tem atualmente 51 casos confirmados de Covid-19. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6).

De acordo com o município, o momento requer atuação conjunta de todos os servidores para brecar a epidemia local do vírus, tendo em vista o aumento no pedido de férias e licenças. A decisão da prefeitura vale durante o período de pandemia do coronavírus, para que assim seja possível trabalhar com remanejamento de servidores no quadro municipal.

Só serão concedidas licenças em caso de doença de pessoa da família; serviço militar; afastamento do cônjuge; atividade política; desempenho de mandato de classe; às gestantes; adotantes; paternidade; cumprimento de estágio probatório quando o servidor for aprovado em concurso público para outro cargo; tratamento da própria saúde, acidente em serviço ou doença profissional.