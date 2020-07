Sena Madureira é o 1º município a aderir o programa Saúde Emocional da Covid-19

Sena Madureira é o primeiro município do Acre a aderir e receber capacitação do programa ‘Saúde Emocional do Covid-19 – Fale comigo, você não está sozinho’, conduzido pela primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli e o governador Gladson Cameli. O projeto, resultado de uma parceria entre a prefeitura de Sena e o governo do estadual, realizou nesse final de semana a primeira capacitação do programa na cidade. A inserção do projeto na política de saúde pública do município é uma ferramenta de suma importância para o combate ao coronavírus.

No auditório do Centro de Educação Profissional (Cedup), a diretora de Políticas Para as Mulheres do governo, Isnailda Gondim, afirmou que o projeto foi criado março desse ano e visa implementar cuidados com a saúde mental das pessoas que foram vítimas da covid-19.

“Nós já estamos implementando esse projeto. Sena Madureira se destaca por ser o primeiro município a aderir o programa, disponibilizando psicólogos da secretaria municipal de Saúde para estarem atendendo aos nossos protocolos e oferecer um atendimento com mais qualidade às pessoas com covid-19, seus familiares e ainda mulheres vítimas de violências domésticas”, explica a diretora.

Devido ao momento de pandemia e isolamento social, os psicólogos, após a capacitação, estarão realizando os atendimentos à população através da central de monitoramento. A coordenadora da Atenção Básica de Sena Madureira, Jaksâmea Teixeira, representou a secretária de saúde, Nildete Lira, e explicou que o município tem estrutura para realizar os procedimentos. “A secretaria já implantou uma central de teleatendimento para atender essas pessoas vítimas de covid-19 e tirar as dúvidas. Além disso, nessa semana implantamos uma central de monitoramento para as pessoas do grupo de risco e com doenças crônicas, no qual estaremos realizando os atendimentos nos próximos dias”, destaca a enfermeira.

Nesse período de pandemia, muitas pessoas têm ficado mais sensíveis com os índices do coronavírus, o que tem levado ao surgimento de transtornos psicológicos. “Muitas das vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. Mas só em ouvir outra pessoa falar, ou ler uma notícia no jornal, já a deixa preocupada, o que leva ela a adoecer psicologicamente. Por isso, esse projeto visa cuidar dessas pessoas e ajudar com que elas não tenham problemas psicológicos diante dessa pandemia”, diz a coordenadora.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) participou da capacitação e destacou mais uma vez a parceria do governo do estado em se unir ao município para combater a covid-19. “É sempre uma satisfação poder receber as equipes do governo do estado que sempre tem nos ajudado nesse momento de crise. Agradeço a deputada Meire Serafim que sempre reivindica as melhorias para o município e dizer que a prefeitura junto à secretaria de Saúde está à disposição para somar e intensificar ainda mais as ações de combate à Covid-19. É de mãos dadas e unidos que vamos vencer essa guerra. Com essa capacitação vamos poder melhorar ainda mais os nossos serviços de atendimento para a população” enfatiza Serafim.

Isnailda Gondim parabenizou a prefeitura de Sena Madureira por aderir ao projeto. Segundo ela, quando um município tem um prefeito compromissado e uma representante que busca melhorias para seu povo, tudo fica mais fácil. “Quando falamos do projeto, o prefeito Mazinho Serafim aceitou de imediato. Isso só quem ganha é a população por ter um gestor que se preocupa com sua cidade e aceita a ajuda que o governo do estado oferece. Sena Madureira está de parabéns”, finaliza.