Rios Tarauacá e Juruá continuam em alerta máximo por causa da seca, informa Sema

Na leitura desta segunda-feira (6) o ponto de monitoramento localizado na ponte do Rio Tarauacá apresentou redução de nível -e chegou a 1,40 metro, 60 centímetros abaixo do volume já considerado crítico pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Com isso, o Rio Tarauacá segue em nível de alerta máximo, uma situação que pode se agravar com o avanço da seca no Acre.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve registro significativo de chuvas nas últimas 24 horas.

O Rio Juruá em Porto Walter permanece em alerta máximo, e o Rio Liberdade em “observação”.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas naquela região.